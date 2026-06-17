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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
17.06.2026 10:41
, 17.06.2026 10:43
TÜPRAŞ, en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 698,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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Sanayi Üretimi
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