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Ekonomi
AA 17.06.2026 10:41

TÜPRAŞ, en büyük sanayi kuruluşu oldu

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 698,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

TÜPRAŞ, en büyük sanayi kuruluşu oldu

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