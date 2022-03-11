Tüketicileri koruyacak yeni düzenlemeyle ilgili detaylar netleşiyor. Kanun teklifi ile tüketici ve konut kredilerinde yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması talep edilemeyecek.

Eski Bankacılık Başuzmanı Dr. Önder Perçin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sigortasız kredi seçeneği de tüketiciye sunulacak

Dr. Perçin, "Gelen düzenlemeyle bunların yapılması yasaklanmış oluyor.Bankalar ve kredi veren kuruluşlar, otomatik ödeme talimatı vermeniz lazım ek hesap açmanız lazım gibi külfetler ek ürünler getiremeyecekler" dedi.

Müşteriye iki tane seçenek sunacaklarını söyleyen Perçin, "Seçeneklerin bir tanesi sigortalı bir tanesi sigortasız. Dolayısıyla müşteri de sigortayı dışarıdan daha kolay edinebilecekse bu imkanını kullanacak ve banka kendi önerdiği kredi kullanılmadı diye krediyi reddetme imkanına sahip olmayacak" diye konuştu.

Tüketiciye daha uyguna kredi alma imkanı

Dr. Önder Perçin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekstra ürün alırsanız sigortanın tutarı yüksek olursa bu tüketiciye maliyet olarak yansıyordu. Gelen düzenlemelerle kredilerin bu anlamdaki maliyetinden tüketici kurtulmuş oluyor. Öncekine göre daha uygun imkanlarda kredi alma imkanına kavuşuyor"

Tüketicilerin 14 günlük cayma hakkını kullanmasıyla ilgili de düzenlemeye gidildi. Eğer erken ödeme yapılırsa, sadece ödeme tarihine kadar işlemiş faiz ve zorunlu masraflar alınabilecek, ek masraf istenmeyecek.