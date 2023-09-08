Tüketici sorunları Tüketici Konseyinde ele alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Konseyin, Bakanlığın koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

İklim krizinin ortaya çıkardığı daha yeşil ekonomi ihtiyacının tüketicileri etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda planlı eskitmeyle mücadele edilmesi için ürünlerin dayanıklılığını, onarılabilirliğini ve geri dönüştürülebilirliğini sağlayan yeni politikalar üretilmeli. Bu durum Tüketici Konseyini, tüm tüketicilerimiz için gerekli ortak aklı sağlayan öncü bir kurum durumuna getirmektir" ifadesine yer verildi.

Tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişiminde yeni önlemlerin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, satıcılar ile tüketicileri bir araya getiren yeni dijital platformun çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, yenilenmiş ürünler kapsamında yapılan çalışmalarla ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasının hem israfın önlenmesi hem de çevrenin korunmasına ciddi katkılar sağladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Konseyde, özellikle internet üzerinden satışlar ve tüketicilerin temel ihtiyaçlara erişimi hususlarında görüşmeler gerçekleştirildi ve Konsey kararları üzerinde mutabakata varıldı. Konsey kararları, içerdikleri konular itibarıyla öncelikle ele alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilerek, takibi gerçekleştirildi."