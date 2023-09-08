Parçalı Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.09.2023 13:27

Tüketici sorunları Tüketici Konseyinde ele alındı

Ticaret Bakanlığı, 27'inci kez toplanan Tüketici Konseyinde tüketici sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığını belirtti.

Tüketici sorunları Tüketici Konseyinde ele alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Konseyin, Bakanlığın koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

İklim krizinin ortaya çıkardığı daha yeşil ekonomi ihtiyacının tüketicileri etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda planlı eskitmeyle mücadele edilmesi için ürünlerin dayanıklılığını, onarılabilirliğini ve geri dönüştürülebilirliğini sağlayan yeni politikalar üretilmeli. Bu durum Tüketici Konseyini, tüm tüketicilerimiz için gerekli ortak aklı sağlayan öncü bir kurum durumuna getirmektir" ifadesine yer verildi.

Tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişiminde yeni önlemlerin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, satıcılar ile tüketicileri bir araya getiren yeni dijital platformun çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, yenilenmiş ürünler kapsamında yapılan çalışmalarla ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasının hem israfın önlenmesi hem de çevrenin korunmasına ciddi katkılar sağladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Konseyde, özellikle internet üzerinden satışlar ve tüketicilerin temel ihtiyaçlara erişimi hususlarında görüşmeler gerçekleştirildi ve Konsey kararları üzerinde mutabakata varıldı. Konsey kararları, içerdikleri konular itibarıyla öncelikle ele alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilerek, takibi gerçekleştirildi."

ETİKETLER
Tüketici Hakları Tüketici Hukuku Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesine indi
13:52
Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
13:20
Amasya'da kablo hırsızlığına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:10
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:04
Okul sezonu öncesi ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı
12:46
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Yunanistan'da su baskının yaşandığı Teselya Bölgesi görüntülendi
Yunanistan'da su baskının yaşandığı Teselya Bölgesi görüntülendi
FOTO FOKUS
Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı: Türk hükümetinin müdahalesi hayatımı kurtardı
Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı: Türk hükümetinin müdahalesi hayatımı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ