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Ekonomi
AA 08.09.2023 11:25

Türkiye, BAE ile ticari ilişkilerini derinleştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bu yıl Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının sayısı yaklaşık 40'a yükseldi" dedi.

Türkiye, BAE ile ticari ilişkilerini derinleştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret hacminin geçen yıl 19 milyar dolar olduğunu, bu sene ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını ve 5 yıl içerisinde bu rakamın daha da artacağını söyledi.

Müslüman ülkeler olarak daha güçlü ticari ilişkilerin olacağını belirten Zahiri, iki ülke arasında kapsamlı ticaret anlaşmaları mart ayında imzalandığını hatırlattı.

Zahiri. ticaret anlaşmalarının sayısının 21'den 40'a kadar yükseldiğini belirterek, "Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak. Bu da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha fazla iş imkanı oluşturacak. Türkiye ve BAE güçlü bir ilişkiye sahipler." yorumunu yaptı.

Zahiri konuşmasını şöyle tamamladı:

"BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat 2022'de BAE ziyaretinde bulundu. Son olarak Haziran 2023'te Al Nahyan'ın ve Erdoğan'ın Temmuz 2023'teki ziyaretleri iki ülke arasında son 2 yılda 4 kez karşılıklı ilişkinin göstergesi. Bu tarz ziyaretlerin düzenlenmesi ilişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalayarak BAE ile Türkiye arasında ticaret hacmi daha yükselecek ve hedeflenen seviyelere ulaşılacak. Aynı zamanda uş alanında hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. İklim alanında ise iş birliklerimiz olacak. BAE'nin himayesinde COP28 kasım ayında düzenlenecek."

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