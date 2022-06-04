TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığında, vekalet görevini yürüten 20 bölge müdürünün asaleten ataması yapıldı.
Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha Dede, Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan Yurttutan, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün Ertaş, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner Tekeli, Bursa Bölge Müdürlüğüne Zeki Bostancı atandı.
Denizli Bölge Müdürlüğüne Özer Coşkun, Edirne Bölge Müdürlüğüne Hasan Akdemir, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Tolga Demirel, İstanbul Bölge Müdürlüğüne Ali İhsan Yücedağ getirildi.
İzmir Bölge Müdürlüğüne Yavuz Uyar, Kars Bölge Müdürlüğüne Dursun Coşgun, Kayseri Bölge Müdürlüğüne Mehmet Varan, Konya Bölge Müdürlüğüne Muammer Kubaloğlu, Malatya Bölge Müdürlüğüne ise Ali Tüfekçi atandı.
Manisa Bölge Müdürlüğüne Selçuk Direkçi, Nevşehir Bölge Müdürlüğüne İsa Kaymak, Samsun Bölge Müdürlüğüne Halil Emecen, Siirt Bölge Müdürlüğüne Musa Can Çil, Van Bölge Müdürlüğüne Cem Özaydın, Zonguldak Bölge Müdürlüğüne de Cengizhan Güder atandı.
- 14:57
- 15:02
- 14:58
- 14:48
- 14:41