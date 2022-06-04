Riskli konutlar hızla yenilenecek, kendi evini kendisi yenileyenler hem kira hem de banka kredilerine faiz desteği alabilecek. Kentsel dönüşümde önemli bir adım olan bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kentsel dönüşümde kendi evini dönüştürmek isteyenler tek bir destekten yararlanabiliyordu.

Yeni düzenleme ile dönüşüme girecek binalar için hem kira hem de faiz desteğinden yararlanılabilecek. Gecekondusunu yenileyenler de bu desteklerden faydalanacak.

Riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 ay kira ödemesi yapılacak

Evini veya iş yerini kendisi dönüştürmek isteyenler için riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira desteği verilecek. Kira yardımı illere göre 715 ile Bin 150 TL arasında olacak.

Kira desteğinin yanında banka kredilerinde de kolaylık sağlanacak. Enerji verimli konutlar için yüzde sıfır virgül 88 faiz oranı uygulanacak. Diğer konutlarda bu oran yüzde 0,96'ya inecek.

Faiz destekli dönüşüm kredisi 400 bin TL'ye kadar verilecek. Evini güçlendirmek isteyenlere 160 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak.

Kendi evini kendisi yenileyenler yüzde 1 KDV ödeyecek

Evini yenilemek isteyenler tapu ve noter harçlarından muaf olacak. Damga vergisi alınmayacak. Yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.



