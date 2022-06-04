Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/TsEmIkJonn
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