Ahıska Türklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."