Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahıska Türklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türklerinden en zor durumda olanlardan başlamak üzere 1000 aile, bu yıl iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.
Ahıska Türklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."
Etiketler: Ahıska Türkleri Resmi Gazete
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