Sınır hattında hareketlilik sürerken, gözler Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilmesi beklenen 5'inci harekata çevrildi.

Yapılacak yeni harekatın nedenlerinden biri terör örgütünün Türkiye'yi hedef alan fiili saldırılarını engellemek.

Suriye'de Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri 2016 yılından bu yana teröristlerin işgali altında. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde sadece bu yılın ilk 5 ayında 32 terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda 7'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 41 sivil hayatını kaybetti, 19'u çocuk 134 sivil de yaralandı. Saldırılar sonucu 4 asker ve 1 polis şehit oldu.

370 terörist de etkisiz hale getirildi

Teröristler Tel Rıfat ve Münbiç'ten 310 kez de taciz ve sızma girişiminde bulundu. 6 canlı bomba, Türk istihbaratının çalışması sonucu eylem yapamadan yakalandı. Ayrıca, 7 bombalı araç saldırısı önlenirken, 370 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bu noktada ise terörün kaynağında bitirilmesi büyük önem taşıyor. Terör tehdidinin tamamen ortadan kalkması için Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör varlığının sonlandırılması şart.

Çocuklar kaçırılıyor, sivillerin ev ve arazilerine el konuluyor

Siviller yıllardır PKK/YPG terör örgütünün zulmü altında. Çocuklar kaçırılıyor, sivillerin ev ve arazilerine el konuluyor. Bölgede yerel halk terör örgütünün işgalinin biteceği günü beklerken, baskılara karşı gelen siviller ise terör örgütü PKK/YPG'nin hedefinde.

PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde bir korku toplumu kurdu. Terör örgütüne biat etmeyenler silah zoruyla alıkonuluyor. Uluslararası topluma da bu durum aşırılıkla ve DEAŞ'la mücadele olarak lanse ediliyor.

300 genç silah zoruyla alıkonuldu

Son bir yılda 250’si 18 yaşın altında bin 300 genç silah zoruyla alıkonularak terör kamplarına götürüldü.

Terör varlığı insani krize de yol açıyor. Fırat'ın doğusunda 700 bin, Fırat'ın batısında ise 300 bin sivil evlerini terk etti. Sivillerin büyük çoğunluğu çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları yapılmasaydı yaklaşık 6 milyon sivil daha göçe zorlanacaktı.

Yeni yaşam alanları inşa edildi

Harekatların ardından güvenli bölgeler oluşturuldu. Yeni yaşam alanları inşa edildi. Bu durum, sığınmacılar için geri dönüş umudu oldu. 508 bin Suriyeli sığınmacı ülkesine dönüş yaptı.

Yeni harekatın ardından daha fazla sığınmacının güven içinde ülkesine dönüşü sağlanacak.