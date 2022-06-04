İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ACI Europe tarafından 2009 yılında başlatılan söz konusu program kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren havalimanı, "Seviye 3" ile karbon yönetim faaliyetlerine havalimanı ekosistemindeki paydaşlarına ait olan kapsam 3 emisyonlarını da dahil etti.

İstanbul Havalimanı’nda tasarımdan inşaata, inşaat döneminden operasyon sürecine kadar uzanan her aşamada çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülüyor. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkinliği ve değeri ise uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik platformlarında yer alarak, tüm sektör ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

Açılıştan itibaren tüm enerji tüketim verileri izlenebiliyor

Karbon salımını düşürmek adına gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, İGA İstanbul Havalimanı’nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları da hesaplanabilir oldu.

Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği İstanbul Havalimanı’nda, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için "ISO 14064:2018 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı" ve "Havalimanı Karbon Akreditasyon Programı" gerekliliklerini yerine getirmeye devam edecek.

İGA İstanbul Havalimanı, gelecek iki yıl içerisinde "ISO 14064:2018" sertifikasını ve "ACA LEVEL 4" sertifikasını hayata geçirmeyi planlıyor. "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" ile entegre olarak çalışan sera gazı yönetim sistemi sayesinde de sera gazı emisyon kaynakları etkin bir şekilde belirlenirken önemli enerji tüketen noktalar üzerinden iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Nesnelerin interneti teknolojisi ile izleme yapılıyor

İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonunun azaltılması için nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımı ile enerji tüketimlerinin takibi, enerjinin tek bir merkezden yönetilmesi, mekanik otomasyon sistemi uygulamaları, verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alındı, paydaş yönetim faaliyetleri ve eğitim programları ile tüm havalimanı çalışanları için bilinçlendirme programları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası’nı almaya hak kazandıklarında 2, 3 ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacaklarından hiç şüphesi olmadığını açıkladığını anımsattı.

Samsunlu, kısa bir sürede "Seviye 3"e yükselmeyi başararak önemli bir ilerlemeye imza attıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"İnsan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağımıza alarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bir yandan bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir yandan da sektörümüzün, paydaşlarımızın, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek, kaynakların sürdürülebilirliğini önceliklendiren yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımları da uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla sertifikalandırıyoruz.

İGA olarak, İstanbul Havalimanı’ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Amacımız, gelecek nesillere örnek bir model oluşturarak, atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir örnek havalimanları ve örnek şehirler oluşturabilmek. Dünya’nın, çevrenin kendine yetebilir bir devamlılık sağlaması noktasında sürdürülebilirlik konusu her zaman odak noktamızda olacak."

"2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu hedefine ulaşmak için önemli adım"

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec ise İstanbul Havalimanı'nın açılışından itibaren İGA'nın hizmet kalitesi ve operasyonel performans bakımından her geçen gün yükseliş gösterdiğine değindi.

Jankovec, Türkiye'ye ait bu merkezin doğaya duyarlılığının mükemmellik ilkelerinin bir sonucu olarak temel öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle de COVID-19 pandemisinin etkilerini henüz yeni atlatmakta olduğumuz bu dönemde, Havalimanı Karbon Akreditasyonu'nda bir değil iki seviye birden yükselmek, havalimanı açısından kararlılık ve yatırım gerektiren kayda değer bir başarıdır. 'Havalimanı kontrollü CO2' salımını büyük ölçüde düşürdüklerini ve operasyonel paydaşlarının da kendi üzerlerine düşeni yapmalarını sağladıklarını gösteren 3. Seviye 'optimizasyon' başarıları için İGA İstanbul Havalimanı ekibini tebrik ediyorum. Bu geniş kapsamlı sorumluluk alanı, ACI EUROPE öncülüğünde oluşturulan ve farklı endüstrileri kapsayan '2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu' hedefine ulaşmak adına önemli bir adımdır."