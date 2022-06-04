Film sahnelerini aratmayan görüntüler Efes-2022 tatbikatından...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği tatbikatlarından biri olan Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatında, gece faaliyetleri de düzenleniyor.

Amfibi deniz piyadeleri senaryo gereği düşman bölgesinde keşif amaçlı harekat gerçekleştirdi. Profesyonel eğitilmiş askerler gecenin karanlığında görünmeden düşman bölgesine sızdı.

Amfibi deniz piyadeleri Bayraktar çıkarma gemisinden botlara bindi. Denizde bir bölgede toplanma noktası oluşturdu. Bu noktada gecenin iyice kararmasını bekliyorlar ardından çıkarma harekatı başlayacak.

Bilgileri alarak üslerine aktardılar. Yine tatbikat kapsamında sat komandolarının nefes kesen faaliyeti de vardı. Senaryo gereği düşman unsurlarına yardım götüren bir gemiye helikopterli operasyon düzenlendi. Helikopterden inen sat komandoları gemiyi ele geçirdi.

Efes tatbikatı, 8-9 Haziran'da düzenlenecek seçkin gözlemci günüyle sona erecek.

