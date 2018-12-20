TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

TÜİK, asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari geçim tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.
TÜİK, asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...