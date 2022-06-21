TÜBİTAK'ın STAR Programı çağrı sonuçlarının belli olmasına dair Bakanlıktan açıklama yapılırken, Bakan Varank da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, paylaşımında "Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR'ın sonuçları belli oldu. 1512 öğrencimizi daha stajyer araştırmacı olarak bilimsel araştırma projelerine dahil ettik. Gençlerimizi desteklemeye devam." değerlendirmesinde bulundu.

STAR Programı, ilk kez "COVID-19 Türkiye Platformu" projeleri için başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla çıkılan ilk çağrı gençlerden büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yeni çağrılarla kamu destekli AR-GE projelerinde çalışmak isteyen gençlere destek verildi.

5 bin 372 öğrenci başvurdu

STAR Programı, lisans öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilmesi üzerine kurulu. Öğrencilerin AR-GE kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerini sağlayan Program'da 2021 yılı 2. çağrısı sonuçlandı. 66 farklı ilde 277 farklı kurumda yürütülen toplam 1394 projeye 31 Mart-9 Mayıs 2022 tarihlerinde 5 bin 372 lisans öğrencisi başvurdu.

Proje yürütücülerinin değerlendirmeleri sonucunda 116 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 123 farklı lisans programında öğrenim gören 682'si erkek ve 830'u kız olmak üzere toplam 1512 lisans öğrencisi STAR Programı'na kabul edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 170 öğrenciyle ilk sırada yer alırken, onu 129 öğrenciyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 98 öğrenciyle Yıldız Teknik Üniversitesi izledi.

Aylık 1250 lira burs verilecek

Program bünyesinde desteklenen gençler, Türkiye'deki araştırma ekosistemine lisans düzeyinde dahil olacak. Böylece bilimsel araştırma tecrübesini erken yaşlarda edinecekler. Ayrıca öğrencilere, 6 ay süresince aylık 1250 lira burs verilecek.

Programa başvuru yapan öğrenciler, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm) üzerinden kullanıcı girişi yaparak "başvuru durumu" alanından sonuçlarına ulaşabilecekler.