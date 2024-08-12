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Ekonomi
AA 12.08.2024 08:44

TÜBİTAK 41 proje personeli istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 41 proje personeli alınacak.

TÜBİTAK 41 proje personeli istihdam edecek

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacılar, AR-GE proje ve destek teknisyenlerinden oluşan proje personeli alımı yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 2 Eylül'e kadar yapılabilecek. Alınacak 41 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

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Tübitak Resmi Gazete İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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