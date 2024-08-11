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Ekonomi
AA 11.08.2024 10:47

116 ülkeye 175 milyon dolarlık zeytin ihracatı

Türkiye'de geçen yıl ekimde başlayan zeytin ihracat sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatı 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. En çok satış 43,1 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı.

116 ülkeye 175 milyon dolarlık zeytin ihracatı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15'lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanmasına 2 ay kaldığını belirtti.

En çok talep Almanya'dan geldi

Bu süreçte ihracatta 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini aktaran Er, "Türkiye'de 85 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi 116 ülkeye 65 bin 325 ton ihracat yaptık. 2024-25 sezonunda ihracatta 100 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadri Gündeş de 1 Ekim 2023'te başlayan sofralık zeytin ihracatında 10 aylık dönemde siyah zeytin ihracatının 136 milyon 735 bin dolar olduğunu, yeşil zeytin ihracatından da 39 milyon 59 bin dolar döviz geliri elde edildiğini bildirdi.

Gündeş, zeytin ihracatında Almanya'nın 43,1 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

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