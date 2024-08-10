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TRT Haber
HABER GİRİŞ
10.08.2024 08:54
, 10.08.2024 08:56
SON GÜNCELLEME
10.08.2024 08:56
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasının bir yıl ertelendiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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