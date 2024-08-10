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Ekonomi
TRT Haber 10.08.2024 08:54

E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasının bir yıl ertelendiğini duyurdu.

E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak

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