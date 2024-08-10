Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu

Küresel ekonomiye ilişkin sıkıntıların devam etmesine karşın, Türk ürünlerine dünyanın dört bir yanından talep geliyor.

Türkiye, en büyük pazarı Avrupa'ya ihracatında tam yol ilerlemeye devam ederken ihracat artışında geçen ay zirvede Birleşik Krallık yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Türkiye'nin temmuz ayında bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 348,3 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında, Birleşik Krallık'ı, 275,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 255,2 milyon dolarla ABD, 148,5 milyon dolarla Mısır, 144,8 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 705,9 milyon dolarlık, ABD'ye 1,2 milyar dolarlık, Mısır'a 327,8 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık 2. oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

Temmuz ayında Almanya'ya 1,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 1,3 milyar dolarlık, İtalya'ya 967,2 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Otomotiv sektörü, temmuz ayında 458,1 milyon dolarla Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 155,9 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 136 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 87 milyon dolarlık, çelik sektörü 49,8 milyon dolarlık ürün satışı yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Temmuz ayında İngiltere'ye en fazla ihracatı 477,4 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 238,9 milyon dolarla Kocaeli, 95,3 milyon dolarla Sakarya, 91,5 milyon dolarla Bursa, 72,7 milyon dolarla İzmir izledi.