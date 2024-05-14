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Ekonomi
AA 14.05.2024 11:34

TÜBİTAK 30 personel istihdam edecek

TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alınacak.

TÜBİTAK 30 personel istihdam edecek

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istihdam edilecek 27 personel bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı, 3'ü de teknisyen ve tekniker olarak görev yapacak.

Söz konusu 30 personel Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için 23 Mayıs'a, teknisyen ve tekniker kadroları için 20 Mayıs'a kadar yapılacak.

Başvurular için gerekli bilgilere TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumu (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.

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