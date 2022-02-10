Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak iş birliğine ilişkin protokole imzalar, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından, Türkiye Uzay Ajansı’nda gerçekleştirilen törende atıldı.

Protokol kapsamında, kurumların sahip oldukları yetkinliklerle koordinasyon içerisinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin temsil edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, uzay ve havacılık alanında yapılan uluslararası organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi ve uzay sanayi alanında Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşların birlikte hareket edebilmelerini sağlayacak bir kümelenmenin oluşması için iş birliğinin yapılması hedefleniyor.