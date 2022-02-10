Küçükbaş hayvan sayısı geçen yıl yüzde 6,3 artışla 57 milyon 519 bin 204'e yükseldi. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 7,2 artarak 45 milyon 177 bin 690, keçi sayısı da yüzde 3 artışla 12 milyon 341 bin 514 oldu.

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı en fazla olan iller 3 milyon 384 binle Van, 3 milyon 59 binle Konya, 2 milyon 428 binle Şanlıurfa olarak sıralandı. Bu illeri Ankara, Diyarbakır, Mersin, Balıkesir, Antalya, Ağrı ve Iğdır izledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığın 2006 yılında destekleme kapsamına alınmasının sektöre olumlu yansımasıyla hayvan varlığında sürekli artış kaydedildiğini dile getirdi.

"Nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefi var"

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 2021 yılı itibarıyla toplam hayvan varlığı içindeki oranının yüzde 75,9'a yükseldiğini söyledi:

"Sektör olarak bu tablodan elbette mutluyuz ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüz için belirlediği 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' hedefi var. Açıklanan istatistiki verilere göre bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Destekler çeşitlendirilerek devam etmeli"

Küçükbaş hayvan varlığındaki artışta başrolü oynayan desteklerin çeşitlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı yıllarda sadece anaç koyun keçi desteği veriliyordu. Bugün destekleme kalemleri artırılarak, sürü büyütme ve yenileme, soy kütüğü, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi, çoban istihdamı gibi farklı kalemlerde desteklerin verilmesi şüphesiz hayvan varlığımızın artmasındaki en belirleyici etken olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.