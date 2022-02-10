Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), açıklamasına göre, kredi, TSKB'nin 2015'nin mart ayında Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası'ndan (JBIC) temin ettiği 150 milyon dolarlık kredinin devamı niteliğini taşıyor. TSKB, sağladığı bu yeni fonla Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile bu alandaki ileri teknoloji destekli projelere finansman sağlayacak.

Kredi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının geri ödeme garantisi altında temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, sürdürülebilir kalkınma odaklı bankacılık yaklaşımları doğrultusunda 2000'li yılların başından bu yana düşük karbonlu ekonomiye geçiş yatırımlarına finansman ve danışmanlık olanaklarıyla katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anlaşmanın, bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz"

"2021 sonuna kadar destek olduğumuz 387 adet yenilenebilir enerji projesi ülkemizin bu alandaki kurulu gücünün yüzde 15'ine denk geliyor. Enerji ve kaynak yoğun sektörlerde rol aldığımız 149 adet verimlilik yatırımlarıyla beraber ülkemizin yıllık karbon emisyonunun azaltımına 15,8 milyon ton katkı sağlıyoruz. Kredi portföyünün yaklaşık yüzde 90'ı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı yatırımlardan oluşan bir banka olarak, JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasının ikinci etabıyla ülkemiz yatırımcılarına ilave kaynak yaratmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. JBIC ile yıllardır devam eden iş birliğimiz kapsamındaki bu önemli anlaşmanın, bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz."

JBIC İstanbul Temsilcisi Ryuta Suzuki de küresel dekarbonizasyon trendi paralelinde enerji verimliliği yatırımlarının Türkiye'de de her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Özellikle Avrupa için bir üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye'de, sanayi sektöründe enerji verimliliğinin desteklenmesini öncelikli bir konu olarak görüyoruz. Sanayi sektörüyle yakın çalışan TSKB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, şirketlerin ihracattaki rekabet gücünü artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.