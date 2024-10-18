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Ekonomi
AA 18.10.2024 10:45

TSE, TOGG'un sedan prototip aracı için teknik destek verecek

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, TOGG sedan prototip aracı T10F için "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik servis hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

TSE, TOGG'un sedan prototip aracı için teknik destek verecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE'nin 70. yıl etkinlikleri kapsamında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho ve Şahin, TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ve TSE Gebze Kalite Kampüsü'nü ziyaret ettiler.

Şahin ve Hwan Cho, Gebze'deki kampüste bulunan laboratuvarları gezerek Enstitünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaretleri sırasında test sürüşü gerçekleştiren heyete bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Yerli ve milli ilk akıllı cihaz markası TOGG'un ilk aracı T10X'ten sonra, sedan prototip aracı T10F için "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik servis hizmetleri TSE tarafından sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bu adımların yerli otomobil üretiminin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ilk akıllı cihazı Togg'un araç tip onay test süreçlerinde TSE olarak etkin bir rol üstlendiklerine dikkati çekti.

TSE, TOGG'un sedan prototip aracı için teknik destek verecek

Togg'un yerli testlerini doğrudan gerçekleştirirken, yurt dışı testlerine de katıldıklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Togg'un üretiminin uygunluğunu kontrol ederek araç tip onay belgelendirme sürecini tamamladık. Prototip aracın hazırlanması, ön testler, tip testleri ve dokümantasyon çalışmalarını yürüttük. TSE'nin katılımı, Togg'un ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamak ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir."

Hwan Cho, donanımlı laboratuvarlardan etkilendi

ISO Başkanı Hwan Cho da "Türkiye'nin kalite test sisteminin ulusal düzeyde nasıl işlediğini gözlemleyebildim. Özellikle çeşitli ürün ve endüstriyel sektörlerde hizmet veren iyi donanımlı laboratuvarların yanı sıra organik ve verimli organizasyon yapısından çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmenin ilham verici olduğunu vurgulayan Hwan Cho, "TOGG'un otomotiv sektöründe nasıl yenilik yapmaya devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin ve Hwan Cho, daha sonra Bursa Millet Bahçesi'ndeki Güney Kore Kardeşlik Anıtı'nı ziyaret ettiler.

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TOGG TSE Güney Kore Otomotiv
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