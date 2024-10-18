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Ekonomi
AA 18.10.2024 10:25

Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak

Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na katılan Bolat, Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Ortak şuurla bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin, siyasi, ekonomik ve ticari olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bolat, "Ticaret ve enerji rotalarına yaptıkları ev sahipliği ile Orta Koridor üzerinde stratejik öneme sahip olan üye ülkeler, ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, teknoloji, savunma sanayi başta olmak üzere çok çeşitli alanlardaki işbirliğini her geçen gün güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak

"Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız"

Bolat, toplantının işbirliğinin daha da derinleşmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak

Toplantıda imzalanan bildiriyle üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımların atıldığını vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerini tamamladığımızı, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmalara devam edeceğimizi, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık. Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız." ifadesini kullandı.

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Kırgızistan Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
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