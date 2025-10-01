Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.10.2025 12:14

TROY’dan ekim ayına özel kampanya: Yüzde 10 nakit iade

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (TROY) başlattığı kampanya ile kullanıcılar 1-31 Ekim'de yaptıkları market alışverişlerinde yüzde 10, toplamda 1000 liraya kadar nakit iade kazanabilecek.

TROY’dan ekim ayına özel kampanya: Yüzde 10 nakit iade

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, TROY, 67 milyon kart sayısı ve yüzde 20'yi aşan pazar payı ile her geçen gün kullanımını artırırken, kullanıcılarına sağladığı ek avantajlarla TROY logolu kart sahibi olmayı daha da özel ve anlamlı hale getiriyor.

Bu çerçevede TROY, market alışverişlerine yönelik kampanyasıyla hayatın farklı alanlarına dokunan kampanyalarına bir yenisini ekledi.

Buna göre, 1-31 Ekim 2025'de geçerli olan, mağaza veya online fark etmeksizin tüm market alışverişlerini kapsayan kampanya boyunca, TROY bireysel kart kullanıcıları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 1000 liraya kadar nakit iade kazanabiliyor.

Yeni kart alanlar da kampanyadan faydalanabilecek

Herhangi bir harcama alt limiti bulunmayan ve kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeden tüm TROY logolu bireysel kartlar için geçerli olan kampanyadan faydalanmak için vatandaşların, kullandıkları TROY kartı sağlayan banka veya elektronik para kuruluşunun uygulaması veya diğer yöntemleri üzerinden kampanya katılım teyidini iletmesi gerekiyor.

Bu katılım teyidi ile birlikte kullanıcılar ekim ayı boyunca TROY kart ile yaptıkları her market alışverişinden, toplamda en fazla 1000 TL olmak üzere, yüzde 10 nakit iade kazanacak ve bu iadeler hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna göre değişen tarihlerde olmakla birlikte kasım ayı içinde kartlarına yansımış olacak.

Halihazırda TROY logolu kartı bulunmayanlar vatandaşlar da yeni kart temin ederek kampanyadan yararlanabilecek.

Kullanıcıların TROY logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart temin etmek için hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.

ETİKETLER
TROY Bankalararası Kart Merkezi
Sıradaki Haber
TEİAŞ'tan 1,1 milyar liralık kapasite mekanizması desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi
13:25
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
13:16
Katil İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükseldi
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
13:09
Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
13:27
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ