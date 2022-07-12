Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ilk 6 ayında 732 milyon 763 bin 65 dolarlık dış satım yapan Trakya, bu yılın aynı döneminde ihracatını 218 milyon 637 bin 58 dolar (yüzde 29,8) artırdı.

Bölge ihracatının lideri, 823 milyon 960 bin 60 dolarla Tekirdağ oldu. Kırklareli'nden 91 milyon 133 bin 26 dolarlık, Edirne'den de 36 milyon 307 bin 37 dolarlık ihracat yapıldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapan sektör 138 milyon 917 bin 70 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 135 milyon 585 bin 33 dolarla elektrik ve elektronik, 113 milyon 64 bin 10 dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü izledi.

Edirne ve Kırklareli'nin temel ihraç ürünü hububat

Kırklareli ve Edirne'den ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

Bu sektör özelinde Kırklareli'nin ihracatı 38 milyon 32 bin 28 dolar, Edirne'nin ihracatı ise 11 milyon 391 bin 77 dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında Kırklareli'nin tekstil ve ham madde ihracatı yüzde 39,6, hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı yüzde 4,5 artış gösterdi.

Edirne'den yapılan ihracatta ise su ürünleri ve hayvansal mamuller dış satımında elde edilen yüzde 50,6'lık ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatında sağlanan yüzde 23,6'lık artış dikkati çekti.

Bu dönemde Tekirdağ ve Kırklareli en çok Almanya'ya, Edirne ise Bulgaristan'a satış yaptı.

Almanya'ya Tekirdağ'dan 163 milyon 592 bin 6 dolarlık, Kırklareli'nden 9 milyon 969 bin 2 dolarlık ürün gönderilirken, Edirne'den Bulgaristan'a yapılan dış satımın tutarı 5 milyon 948 bin 31 dolar oldu.

Kırklareli'nden Angola'ya un ihracatında rekor artış

Kırklareli'nden geçen yıl ocak-haziran döneminde 1 milyon 540 bin 97 dolarlık un satılan Angola'ya bu ürünün ihracatı 8 milyon 318 bin 22 dolara ulaştı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentten bu yılın Haziran ayı itibarıyla 111 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kent ihracatında hububat ve hububatlardan elde edilen ürünlerin başı çektiğini dile getiren Ilık, "Kırklareli'mizden Angola'ya da ihracat gerçekleşiyor. Sadece Angola'ya değil 111 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Angola'ya işlenmiş hububat, bisküvilik ve ekmeklik un gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.