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Ekonomi
TRT Haber 20.03.2024 10:04

Trafiğe şubatta 193 bin 600 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe şubatta 193 bin 600 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 382 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 218 arttı.

Trafiğe şubatta 193 bin 600 aracın kaydı yapıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38,0, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde yüzde 16,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

76 bin 904 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,9'u Renault, yüzde 10,3'ü Fiat, yüzde 7,5'i Chery, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5,0'ı Peugeot, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,3'ü Opel, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2,0'ı MG, yüzde 2,0'ı Honda, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,1'i Volvo ve yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 adet otomobilin ise yüzde 35,4'ü dizel, yüzde 33,1'i LPG, yüzde 29,1'i benzin, yüzde 1,6'sı hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli oldu.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 30,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 20,0'ı 1301-1400, yüzde 12,6'sı 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 25,2'si beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 11,8'i siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,5'i yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli oldu. 

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