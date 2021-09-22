Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 933 bin 974 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,7'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 95 bin 896 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 48,2 ile ilk sırada yer aldı.

Ağustosta kayıt yapılan taşıt sayısı azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 25, motosiklette yüzde 15,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,2, otobüste yüzde 38,2, minibüste yüzde 20,1, otomobilde yüzde 18,3, traktörde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 2,9 geriledi.

Geçen ay 46 bin 208 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

8 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30 arttı

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30 artarak 820 bin 173 oldu.

Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 14,4 azalarak 27 bin 392 oldu.

Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 792 bin 781 artış gerçekleşti.

Kaydı yapılan arabaların yüzde 40,6 beyaz oldu

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 otomobilin yüzde 61,1'inin benzin, yüzde 24,9'unun dizel, yüzde 8,5'inin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,6'sının rengi ise beyazdı.