Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşün, altının ons fiyatındaki artışla dengelenmesiyle yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 492,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.778 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) saat 21.00'de ayayımlayacağı faiz kararının beklendiğini belirterek, Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışının piyasalar üzerindeki baskıyı nispeten azalttığını ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmayacağını öngören analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında varlık alım programında bu yıl yapılması planlanan değişikliklerle ilgili yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 494 lira 30 kuruşken satışı ise 494 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 805 lira satış fiyatı 810 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.778,31 dolar

Satış: 1.778,50 dolar

Gram

Alış: 494,30 lira

Satış: 494,50 lira

Çeyrek

Alış: 805,57 lira

Satış: 810,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.263,00 lira

Satış: 3.300,00 lira