Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 10 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 2 milyon 883 bin 82 oldu.

Dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı yüzde 47 arttı

Dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 47 artışla 382 bin 740 kişiye ulaştı. Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle, 3 milyon 265 bin 882 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, havalimanında iç hatlardan iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 18 bin 328, dış hatlarda sefer yapan uçak sayısı ise yüzde 32 artışla 4 bin 65 oldu.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 32 bin 386 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA