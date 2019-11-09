Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2019'da yapılacak mazot ve gübre, toprak analizi, katı organik-organomineral gübre, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, küçük aile işletmesi, fındık alan bazlı gelir, yem bitkileri, bombus arısı kullanım, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım, yurt içi sertifikalı tohum üretim, yurt içi sertifikalı fidan üretim ve geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği uygulamalarında görev alacak kurum, kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere, toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, üretim yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve/veya Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS) kayıtlı olan, desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 1 Kasım 2018, diğer desteklemeler için tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesiyle şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunacak. 2019 üretim yılında, ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre ile katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve Fındık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler fındık alan bazlı gelir desteğine, ÇKS'ye kayıtlı küçük aile işletmeleri ise küçük aile işletmesi desteğine başvurmuş sayılacak.

Mazot ve gübre desteği

Çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2019 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacak.

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2019 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler ile yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşuyla sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de bu destekten faydalanabilecek.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2019 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave destek ödemesi yapılacak, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenecek.

Küçük aile işletmesi desteği

Katı organik-organomineral ürünleri, Gübre Takip Sistemi üzerinden 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 arasında tedarik eden çiftçiler, arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesinden yararlandırılacak.

Tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilere 2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak. Destekten yararlanmak istemeyenler, bu taleplerini yıl sonuna il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirecek.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda organik tarım yapan, 2019'da hasadı gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş çiftçiler, organik tarım desteğine başvurabilecek.

Kategoriler şeklinde belirlenmiş ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılacak.

Bombus arısı kullanım desteği

Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullananlara, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.

Belirtilen havzalarda, 2019'da yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler bu kapsamda desteklenecek. Bu havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler, ÇKS'ye kayıtlı tarım parsellerinde sözleşmeli olarak tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olanlar, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidan üretenler, bu faaliyetleri dolayısıyla desteklerden yararlandırılacak.

Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 5'te 1'inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30 Nisan 2020'ye kadar bunu gerçekleştiren çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan çiftçilere Fındık Kayıt Sistemi'nde kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinde bulunulacak.

Kayıt şartı

2019 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olmayanlar, destekleme ödemelerinden faydalanamayacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da belirtilen esaslar çerçevesinde bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler, bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Kaynak: AA