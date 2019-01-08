Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 3 milyon 755 bin 574 oldu. Dış hat yolcu trafiği ise, yüzde 32 artışla 268 bin 766'ya ulaştı. Havalimanındaki toplam yolcu sayısı da yüzde 3 düşüşle 4 milyon 24 bin 340 oldu.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 24 bin 128 olurken, dış hatlarda ise yüzde 16 artarak 3 bin 406'ya yükseldi.

Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiği de 2017 yılına göre yüzde 0,3 düşerek 35 bin 944 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA