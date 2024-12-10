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Ekonomi
AA 10.12.2024 14:29

TPAO, yurt dışında 6 ülkede 15 proje yürütüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, "Yurt dışında 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 15 farklı projemiz var. Yurt içi ve yurt dışı Türkiye Petrollerinin toplam büyüklüğü günlük üretim anlamında 269 bin varil petrol eş değeri geçmiş oldu" dedi.

TPAO, yurt dışında 6 ülkede 15 proje yürütüyor

Türkoğlu, 5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'nın (PEMTEK) açılış konuşmasında, TPAO'nun Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 79'una, doğal gaz üretiminin ise yüzde 85'ine katkı sağladığını söyledi.

PEMTEK aracılığıyla yerli imalatçılara petrol endüstrisinde kullanılan ekipmanları anlatmak ve ihtiyaçları dile getirmek istediklerini kaydeden Türkoğlu, "Bununla birlikte yerli sanayimizi geliştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Türkoğlu, 1970’lerde yaşanan ekonomik kriz ve ambargolar nedeniyle sondaj ve kuyu tamamlama süreçlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerde sorunlar oluştuğunu, böylece bu alanda yerlileşme serüveninin başladığını anımsatarak, "O yıllardaki imkanlarla 6 bin kalem malzemenin teknik resimleri çizildi ve envanteri tutuldu. PEMTEK'ten yıllar önce başlayan bu çalışmalar bugün hedeflediğimiz noktaya ulaşmamıza ışık tutmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Deniz ve karada arama faaliyetlerinin büyük bir ivme kazandığını aktaran Türkoğlu, "Bugün itibarıyla karada 150 bin varil petrol eş değeri üretime ulaştık" bilgisini paylaştı.

"2024, petrol ve doğal gaz üretiminde üst üste rekorlar kırdığımız bir yıl oldu"

Türkoğlu, yurt dışındaki çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

"Yurt dışında 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 15 farklı projemiz var. 2024'te günlük 119 bin varil petrol eş değeri üretime ulaştık. Yurt içi ve yurt dışı Türkiye Petrollerinin toplam büyüklüğü günlük üretim anlamında 269 bin varil petrol eş değeri geçmiş oldu. Bu bizim büyüklüğümüzü ve dünya çapındaki şirketlerle rekabet anlamında bulunduğumuz yeri de göstermiş oluyor. 2024, petrol ve doğal gaz üretiminde üst üste rekorlar kırdığımız bir yıl oldu."

"2024'te toplam 79 milyar liralık bir ekonomi oluştu"

TPAO'nun Türkiye'den yaptığı alımlara da değinen Türkoğlu, "Bu yıl Türkiye'den yaptığımız alımların, toplam alımlarımız içerisindeki payı yüzde 77 oranına ulaştı. Yerli tedarikçi oranı ise yüzde 91 oldu. 2024'te Türkiye Petrolleri ilişkili şirketlerimizi de dahil edersek toplam 79 milyar liralık bir ekonomi oluşmuş oldu" bilgisini verdi.

Türkoğlu, TPAO'nun Somali Petrol İdaresi ile imzaladığı anlaşma kapsamında, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'in ilk kıtalar arası görevine başladığını anımsatarak, "Burada elde edilecek başarılarımız, iki ülkenin ilişkilerini ve refahını geliştirmede önemli bir katkıda bulunacak ama tedarikçilerimiz için de büyük fırsatlar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ortak vizyonumuzun gücünü kanıtlayacak ortak projelerimiz olacak"

Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zsolt Hernadi de bu yılın Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Hernadi, Türkiye ve Macaristan'ın geleceğe birlikte güvenle baktıklarını vurgulayarak, "Birlikte çalışmamız sadece şirketlerimize fayda sağlamakla kalmayacak aynı zamanda iki ülke arasındaki bağları da güçlendirecektir. Bu da bana MOL ve TPAO'nun hem Türkiye'de hem de Macaristan'da stratejik projelere katılacağını gösteriyor. Ortak vizyonumuzun gücünü kanıtlayacak ortak projelerimiz olacak. Yurt dışında da üçüncü ülkelerde daha fazla yatırım olanakları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

TPAO'nun elde ettiği başarılarından, bölgesel ve küresel anlamda önemli bir oyuncu haline gelmesinden etkilendiğini belirten Hernadi, "Bu sadece şirketin değil tüm ülkenin gücüdür. Hem deniz hem de kara aramalarında elde edilen etkileyici başarılar, Türkiye'yi sadece önemli bir üretici haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda önemli bir enerji gücü olarak rolünü de sağlamlaştırmıştır" dedi.

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