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Ekonomi
AA 22.03.2024 09:56

TPAO 3 yeni sahada petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO 3 yeni sahada petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.

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