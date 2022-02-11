Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 82,4 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Aralık 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Aralık ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: TÜİK
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