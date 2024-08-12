Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında yıllık yüzde 58,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 103,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 58,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 76,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Haziran ayında aylık yüzde 1,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 12,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.