TOKİ'nin uzun vadeli ucuz konut için başvuruları başladı
TOKİ, dar ve orta gelirliler için konut satışına devam ediyor. 24 ilde 3 bin 151 konut daha satışa çıktı. Kuralı satışa sunulacak konutlar için başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek.
Uygun peşinat, düşük taksit ve uzun vade..
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 24 ilde 3 bin 151 konutun satışını yapacak.
Düşük taksit ve uzun vade imkanı
2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyor. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlendi.
Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.
Konut satışının yapılacağı iller arasında İzmir, Kırıkkale, Sivas, Bursa, Kütahya ve Yozgat da yer alıyor.
Başvuru şartları
Başvuru yapacakların 18 yaşını doldurma ve Türk vatandaşı olma şartı bulunuyor.
Ayrıca başvuruda bulunacakların TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması da gerekiyor. Başvuruda 'kendileri ve birinci derece yakınlarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması' şartı da aranıyor.
Başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek
24 ildeki kuralı satışa sunulacak konutlar için başvuru tarihleri il bazında değişiklik gösteriyor.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Konutlar için başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek.
- 13:47
- 13:34
- 13:31
- 13:19
- 13:18