İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk 6 ayında, ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4,8 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 6 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 423 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı.

ABD, Norveç ve Almanya'ya ihracat öne çıkıyor

İhracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Norveç’e gemi ve yat; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 141 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, haziranda ise 920 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, haziranda en fazla ihracatı Irak, Birleşik Devletler ile Almanya’ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artış ile 1 milyar 958 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 21 artış ile 1 milyar 576 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 678 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 38,5 artış ile 617 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 1,2 artış ile 308 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 36,5 artış ile 233 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 114 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Artışın devam edeceği öngörülüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yarısını ihracat artışı kapatarak, başarılı bir performans sergiledi. İİB’nin ihracat artışını, yılın sonunda da devam ettireceğini öngörüyoruz.

Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, 2022 yılı için 10 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağımıza olan inancımız her geçen gün yenileniyor." ifadelerini kullandı.