Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.10.2025 13:00

TOKİ'nin indirim kampanyasında yarın son gün

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona yaklaşıldı. Kampanyaya başvurmak için yarın son gün. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler yarın mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

TOKİ'nin indirim kampanyasında yarın son gün

TOKİ'den ev ve iş yeri almış olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan kampanyada sona gelindi. TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasına başvurmak için son gün yarın.

İndirim kampanyasından; satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor.

Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında.

Yarın son gün

Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor. 

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor. Başvurular yarın mesai bitimine kadar aracı bankalara yapılabilecek.

ETİKETLER
TOKİ Emlak Emlak Konut
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Türkiye-Afrika dış ticaret hacmi bu yıl 40 milyar dolara ulaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza
13:34
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
13:30
SGK, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
13:40
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
13:25
TİHEK'ten görme engelliler için erişilebilir olmayan dijital platforma ceza
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
FOTO FOKUS
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ