Sabit hatlarda abone sayısı düşerken konuşma süresi arttı

BTK tarafından yayımlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2025 Yılı 2. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki sabit telefon abonesi sayısı 8,79 milyona geriledi.

Rapora göre, abone sayısındaki düşüşe rağmen sabit hatların kullanım alışkanlıklarında önemli bir değişim gözlendi.

Kalan aboneler daha çok konuşuyor

2025 yılının ikinci çeyreğinde, bir sabit hat abonesinin aylık ortalama konuşma süresi (MoU), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 111 dakikaya yükseldi.

Sabit abonelerin ortalama arama başlatma süresi de 2024'ün aynı döneminde 42 dakika iken, bu yıl 50 dakikaya çıkarak belirgin bir artış kaydetti.

Abone başına gelir 174 lirayı buldu

Sabit hatların ekonomik değeri de artışını sürdürdü. Türk Telekom'un abone başına aylık ortalama geliri (ARPU) 174 lira olarak hesaplandı.

Pazarda alternatif işletmecilerin rolü de devam etti. Yaklaşık 5,7 milyon abone, sabit hat hizmetini alternatif operatörlerden alırken, bu şirketlerin 3 aylık dönemde elde ettiği toplam gelir 2,3 milyar lirayı aştı.

Aramaların dörtte üçü cep telefonlarına yapılıyor

Rapordaki en dikkat çekici verilerden biri de aramaların yönü oldu. Sabit hatlardan başlatılan toplam trafiğin yüzde 74,7'sini cep telefonlarına (mobile) doğru yapılan aramalar oluşturdu.

Şebeke içi aramaların payı ise yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.