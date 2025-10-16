Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.10.2025 12:10

Sabit hatlarda abone sayısı düşerken konuşma süresi arttı

Türkiye'de sabit telefon abone sayısı düşmeye devam etse de mevcut kullanıcıların aylık ortalama konuşma süresi ve abone başına elde edilen gelirde artış yaşandı.

Sabit hatlarda abone sayısı düşerken konuşma süresi arttı

BTK tarafından yayımlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2025 Yılı 2. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki sabit telefon abonesi sayısı 8,79 milyona geriledi.

Rapora göre, abone sayısındaki düşüşe rağmen sabit hatların kullanım alışkanlıklarında önemli bir değişim gözlendi.

Kalan aboneler daha çok konuşuyor

2025 yılının ikinci çeyreğinde, bir sabit hat abonesinin aylık ortalama konuşma süresi (MoU), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 111 dakikaya yükseldi.

Sabit abonelerin ortalama arama başlatma süresi de 2024'ün aynı döneminde 42 dakika iken, bu yıl 50 dakikaya çıkarak belirgin bir artış kaydetti.

Abone başına gelir 174 lirayı buldu

Sabit hatların ekonomik değeri de artışını sürdürdü. Türk Telekom'un abone başına aylık ortalama geliri (ARPU) 174 lira olarak hesaplandı.

Pazarda alternatif işletmecilerin rolü de devam etti. Yaklaşık 5,7 milyon abone, sabit hat hizmetini alternatif operatörlerden alırken, bu şirketlerin 3 aylık dönemde elde ettiği toplam gelir 2,3 milyar lirayı aştı.

Aramaların dörtte üçü cep telefonlarına yapılıyor

Rapordaki en dikkat çekici verilerden biri de aramaların yönü oldu. Sabit hatlardan başlatılan toplam trafiğin yüzde 74,7'sini cep telefonlarına (mobile) doğru yapılan aramalar oluşturdu.

Şebeke içi aramaların payı ise yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
BTK Cep Telefonu
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Tarım ürünlerinin sürdürülebilir ihracatı, fiyat istikrarına da katkı sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza
13:34
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
13:30
SGK, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
13:40
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
13:25
TİHEK'ten görme engelliler için erişilebilir olmayan dijital platforma ceza
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
FOTO FOKUS
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ