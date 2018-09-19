TOKİ’den 'yüzde 24 indirim kampanyası'

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için bu yıl ikincisini yapacakları yüzde 24 indirim kampanyasının 21 Eylül Cuma günü başlayacağını söyledi.

İndirim oranı yüzde 24'e çıktı

Her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguladıklarını vurgulayan Turan, Cuma günü başlayacak kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardıklarını belirtti.

Son başvuru 19 Ekim

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Esnek ödemeyle yüzde 24 indirim

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini aktaran Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" dedi.

Turan, kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade ederek, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" diye konuştu.

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut yararlanacak

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanacağını belirten Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA