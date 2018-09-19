Fırsatçı ve stokçuları şikayet edebileceğiniz adresler

Son dönemde finans piyasalarındaki dalgalanma bazı fırsatçı ve stokçuları harekete geçirdi. Çeşitli ürünlerde olağan dışı fiyat artışları dikkat çekti. Böyle olunca tüketiciler mağdur olmaya başladı.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı duruma el koyarak geçtiğimiz günlerde 81 ilde geniş kapsamlı denetimler yaptı. Bakanlık, ülke genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini mercek altına aldı. Denetimler sonucunda bazı ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Bazılarında ise örtülü zamlar tespit edildi. Ayrıca raf etiketleri ile ambalajlar arasında da uyumsuzluklar ortaya çıktı. Tüm bunlar, tüketicilerin şikayetlerini doğrular nitelikteydi. Böyle olunca denetimlerin ardından cezai işlemler başlatıldı.

ALO 175 Tüketici Danışma Hattı

Fırsatçılar nedeniyle mağduriyet yaşayan tüketicilerin bir kısmı etiketlerle oynayan mağaza ve marketlerden uzak durmayı tercih ediyor. Bir kısım bilinçli tüketici ise durumu kabullenmek yerine mücadele etmeyi seçiyor. Bu nedenle şikayet başvuru hatlarında son günlerde bir hayli yığılma söz konusu.

Şikayet adreslerinin başında, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı var. Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm getiren çağrı merkezi, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veriyor. Bu hatla tüketiciler, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ya da firmaları şikayet konusu yapabiliyor. Şikayet hattına son günlerde daha çok fahiş fiyat etiketleri ve ürünlerin gramajlarında yapılan oyunlarla ilgili başvurular ulaşıyor.

e-Devlet üzerinden ihbar mümkün

Tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri bir başka adres ise Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri. Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde bulunuyor. 81 ilde yer alan bu kurumlarda oluşturulan masalara, tüketiciler mağduriyetlerini bildirebiliyor. Bu kurumlara şahsen başvuru yapılabileceği gibi internet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Tüketiciler, e-Devlet'te yer alan https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresinden şikayette bulunabiliyor.

Satın aldığı ürünle ilgili bir fırsatçılığın olduğunu düşünenler telefon ya da internetin dışında, şahsen başvuru yolunu da deneyebiliyor. Bunun için alınan ürünün fişiyle birlikte her ilde bulunan ticaret müdürlüklerine başvurulabiliyor. İl ticaret müdürlükleri, başvuru kaydı aldıktan sonra araştırma yapıyor. Araştırma sonucunda bir fırsatçılık tespit edilirse, ilgili ticari işletmeye ceza kesiliyor.

Kaynak: TRT Haber