Türkiye'nin Otomobili için çalışmalar, tanıtımının gerçekleştirildiği 27 Aralık 2019'dan bu yana aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın, Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği belirtildi.

Toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak

TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

İlk seri otomobil, 2022'nin son çeyreğinde banttan inecek

TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

Türkiye’nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.

TOGG ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu

TOGG, ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin liraya çıkararak Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu.

2018 yılının haziran ayında kurulan TOGG'un bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği ilk sermaye artırımı oldu.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, geçen yılın ocak ayında gerçekleştirilen bir basın toplantısında, "2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz" demişti.

Hedeflenenin öncesinde gerçekleşti

TOGG, böylece hedeflediği tarihin 1 yıl öncesinde Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline geldi.

Öte yandan şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler oldu.