Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halkbank'tan esnafa faiz kolaylığı
Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı getirildi. Bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.
Halk Bankası'nın Esnaf ve Sanatkar kredisinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.
1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak düzenleme 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete
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