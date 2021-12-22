Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik’te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik" ifadeleri kullanıldı.

Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik’te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik.



Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üst yapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte yerinde inceledik.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/YCjE73B5Qv — Togg (@TOGG2022) December 22, 2021

Paylaşımda ayrıca üretim tesisinin görüldüğü fotoğrafın yanı sıra Togg Yönetim Kurulu üyelerinin tesis içindeki turkuaz renkli robotların önünde çekildiği ve araç test pistinin incelendiği fotoğraflara da yer verildi.

Togg'a yeni logo

27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptığını açıklamıştı.

ABD yolcusu

Ayrıca, 21 Aralık'ta Togg'un ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo ile yola çıkmıştı.