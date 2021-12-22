Ekonomide alınan önlemler döviz kurlarını sert bir şekilde düşürdü. Bu düşüş ilk günden itibaren piyasada bir denge yarattı.

Türkiye'nin en büyük sebze meyve üreticisi konumundaki Antalya ve İzmir'den gelen açıklamalar, bu durumun fiyatlara yansımasının da hızlı olacağını gösteriyor.

Kurdaki düşüş etiketlere yansıyacak

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Doların düşmesine gelince çiftçimiz açısından olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Çünkü 2-3 katına çıkan gübre fiyatları doların düşmesi ile bu sefer aynı şekilde geri gelmesini bekliyoruz. Bu akaryakıt düşüşü ülkemize, tüccarlarımıza, çiftçilerimize olumlu bir şekilde yansıyacak" dedi.

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Orhan Doğan ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın aldığı karardan sonra hafif bir düşüş oldu, şu anda fiyatlar tam tüketicinin alabileceği düzeyde devam etmektedir."

Üretim maliyetleri azaldı

Kurdaki düşüş akaryakıt fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi. Bu durum doğrudan nakliye masrafına etki edecek. Kısa vadede etiketlere ilk bu fark yansıyacak.

Halden çıkan sebze ve meyvenin fiyatı oldukça makul. Ancak bu durum halen market ve pazarlara yansımış değil.

Ekonomideki olumlu gelişmelerin kısa sürede etiketlere de yansıması bekleniyor.