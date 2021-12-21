Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

Turkish Cargo, fuara katılacak yerli otomobil Togg'u, Amerika Birleşik Devletleri'ne götürecek.

Ünü sınırları aşan Türkiye'nin milli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda uluslararası kamuoyu ile buluşmak üzere yola çıkıyor. pic.twitter.com/gCaP5C0PqI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2021

"Sanal konvoy" ile eşlik edilebilecek

Togg'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

Uluslararası sahneye yeni logoyla çıkacak

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.