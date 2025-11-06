Togg T10F rakiplerini solladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu.

Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

Togg, T10F ile elektrikli otomobil pazarında zirvede

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı.

Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları 1046 ile KG Mobility (Ssangyong), 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi.

Tesla, geçen ay hiç araç satışı gerçekleştirmedi. Marka, bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı.

T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. Böylece T10F'nin ekim itibariyle toplam satış adedi 3 bin 726 olarak kaydedildi.

Ekimde en çok satılan otomobil Volkswagen Taigo oldu

Geçen ay Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Volkswagen Taigo yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg’un T10F modeli temsil etti.

Ekim ayında model bazında satışlarda Taigo 4 bin 111 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 3 bin 866 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 850 ile Renault Clio listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu ayda Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde 1623'lük satışla 15. sırada konumlandı.

Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı

Çift motorlu Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

Almanya'da ilk teslimatlar yapıldı

Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi.

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Münih’te 8 Eylül 2025’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül’de ön siparişe açılmıştı.