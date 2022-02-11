Dar gelirli vatandaşlara faizsiz ev ve araba vaat ettiler ancak söz verdikleri tarihlerde, hak sahiplerine teslimat yapmadılar.

BDDK ve TMSF'den edinilen bilgilere göre, yaklaşık 50 bin hak sahibi bu şekilde mağdur edildi.

Bunun üzerine Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu harekete geçti. Söz konusu şirketler incelenmeye aldı.

31 araç satılacak

BDDK, 21 faizsiz konut şirketinin eksiklerini tamamlamayacağını tespit etti. Daha fazla vatandaşın mağdur olmaması için, 6 ayın dolması beklenmeden şirketlerin tasfiye edilmesine karar verildi. Konu hakkında TMSF görevlendirildi.

El konulan 31 lüks araç ihale yöntemi ile 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde satışa sunulacak. Lüks araçların ilk ihalesi için 18 milyon 997 bin lira muhammen bedel belirlendi.