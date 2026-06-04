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Dünya
TRT Haber, AA 04.06.2026 17:03

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörle mücadeleye sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Tchiani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör tehdidiyle başarıyla mücadele etmemiz için bizi destekledi." dedi.

Abdurrahman Tchiani, "Hava savunma araçlarımız, askeri araçlarımız, Türk araçlarıyla birlikte terör ortamında biraz daha istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Nijer halkının huzuruna ve güvenine katkı sağladınız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Nijer arasında ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

"Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

"Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı.

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