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Ekonomi
TRT Haber 05.01.2024 14:37

TMSF, Türkiye aleyhine açılan davayı kazandı

Uluslararası mahkemelerde Türkiye aleyhine açılan üçüncü dava da TMSF lehine sonuçlandı.

TMSF, Türkiye aleyhine açılan davayı kazandı

Türk mahkemeleri tarafından FETÖ bağlantılı şirketlere kayyım atanmasının hukuka uygunluğu uluslararası mahkemeler tarafından bir kez daha onaylandı.

Tahkim bilgi servisi IA Reporter’ın haberine göre; Türkiye aleyhine 2019 yılında açılan davada Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tüm iddiaları reddetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Adalet Bakanlığı muhatap alınarak 30 Eylül 2019 tarihinde yapılan tahkim başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası yükümlülükleri ihlal edildiği iddia edilmişti.

Aydınlı Grubunda küçük hissedar olan davacı, 24 yıl boyunca hiç kâr payı almamış olmasına rağmen yönetimin TMSF’ye geçmesinin ardından zarara uğratıldığı gerekçesiyle 36 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

UNCITRAL Hakem Heyeti, 8 Ekim 2023 tarihinde oybirliği ile verdiği kararda, davacının yatırımına zarar verilmediği, adil ve eşit muamele standardının ihlal edildiğine dair bir delil bulunmadığını ifade edilerek esasa ilişkin tüm iddiaları oybirliği ile reddetti.

FETÖ uluslararası mahkemelerde de kaybediyor

Dünyanın farklı ülkelerinde açılan davalara karşı uluslararası hukuk mücadelesini sürdürmeye devam eden TMSF, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdindeki 126 milyon Avroluk davada, Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusu Türkiye'nin lehine sonuçlanmasını sağladı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi başta olmak üzere, matbaalarının ve gayrimenkullerinin sahibi Cihan Medya Dağıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 99,94'lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden Cascade adlı şirketin suçlamaları mesnetsiz bulunarak yetkisizlik kararı verilmişti.

Öte yandan, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek'in Türk mahkemelerinin görevlendirdiği kayyımların İngiltere'de yetkilerinin olmadığı yönündeki iddiası da İngiltere’de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

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